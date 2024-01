"È il momento della spruzzatina". Il divertente video di Goffredo con Aurora Ramazzotti post trapianto di capelli

Goffredo Cerza ha deciso di fare un trapianto di capelli. Per questo intervento ha deciso di affidarsi a una clinica milanese e il risultato è stato pubblicato dallo stesso 28enne sui social. Una scelta inconsueta per il compagno di Aurora Ramazzotti in quanto è sì attivo sui social però è anche molto attento alla sua privacy.

Ieri sera, 25 gennaio, Cerza ha condiviso i momenti prima e dopo il trapianto. Com'è scritto anche sul sito della clinica dopo l'intervento è necessario prestare attenzione e avere alcuni accorgimenti e visto il "momento-verità" vissuto da Goffredo ecco che, in veste di influencer per un giorno, pubblica il momento della "spruzzatina".

Suona la sveglia e Goffredo, che si inquadrava dichiara: "Amore è ora della spruzzatina". E così mentre lui è sdraiato sul divano Aurora gli spruzza la soluzione fisiologica sull'attaccatura dei capelli, che è la zona dov'è stato fatto il trapianto. Il video è divertente anche perché i due neo genitori pronunciano con tipico accento milanese la parola "spruzzatina".