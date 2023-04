Goffredo, fidanzato di Aurora, "assalito" dai paparazzi mentre è col neonato: i video sui social

Il lato oscuro di essere "genitori famosi". È quello immortalato stamattina da Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, durante una passeggiata insieme al piccolo Cesare Augusto, primo figlio della coppia nato appena due settimane fa. Proprio mentre passeggiava in Piazzale Giulio Cesare, a Milano, il 27enne si è trovato di fronte un esercito di paparazzi pronti a immortalare ogni suo movimento. Ed ha deciso di postare tutto sui social.

Attraverso il suo profilo Instagram, Goffredo ha mostrato al pubblico che cosa significa essere un "neo papà" popolare. Non appena la famigliola mette piede fuori casa, una banda di fotografi è pronta a seguirla nei momenti di spensieratezza fuori casa, per potersi assicurare uno scatto da vendere ai giornali. E, sebbene Goffredo non si pronunci sulla questione, il suo risentimento si evince proprio dalla condivisione delle immagini, che portano a riflettere.

Assente invece Aurora, mamma del bebè: non è chiaro se la 26enne fosse con il compagno oppure se fosse rimasta a casa a riposare. Proprio nei giorni scorsi, Aurora aveva raccontato tutta la delicatezza di questa nuova fase della sua vita, quella da neo mamma: attraverso scatti pubblicati su Instagram, l'influencer mostrava la prima poppata, i primi pranzi fuori e le coccole al bebè del suo Goffredo. "La cosa che più mi emoziona è vedere Goffredo in versione papà", aveva confidato. I due fanno coppia dal 2015 e da allora non si sono più lasciati.

Il video e la foto