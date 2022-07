"Gnam gnam" e sceglie quale agnello uccidere su Tik Tok, piovono critiche su Gordon Ramsay

Lo chef di Cucine da incubo, Gordon Ramsay è finito al centro di una forte polemica per un video pubblicato su Tik Tok dove si mostra mentre sceglie quale agnello uccidere per il suo prossimo piatto. Lo chef britannico, noto al grande pubblico per le sue brusche reazioni in cucina nelle molteplici trasmissioni televisive di cui è stato protagonista, da Hell's Kitchen a Masterchef, si è filmato, infatti, proprio mentre andava in un recinto pieno di agnellini per scegliere quale far finire in forno. Il cinquantacinquenne, con aria ironica, si è subito avvicinato agli animaletti che stavano tranquillamente nel loro recinto e si è rivolto loro con queste parole: "Gnam gnam, chi finirà per primo nel forno? Tu!"

Ed è così che Ramsay sceglie quale agnello uccidere per il suo prossimo piatto pubblicando il video su Tik Tok e scatenando non poche polemiche da parte della comunità vegana e vegetariana ma non solo. Il video di Ramsay si è poi concluso con la frase "È ora di infornare" e i commenti, al video, che hanno superato i 19mila, sono, per la maggior parte, di feroce critica per la leggerezza con cui lo chef si è rivoto agli animali.

"Penso che Gordon abbia perso il senno" scrive un utente, "Qualcuno faccia qualcosa prima che sia troppo tardi" commenta qualcun altro. E non solo i vegani e i vegetariani sono rimasti colpiti in negativo da video ma anche i carnivori che hanno definito il comportamento del cuoco britannico "oltre il limite" e "triste".

Ramsay ha, inoltre, accompagnato il post con una didascalia, "La salsa di agnello non è stata ancora trovata nella realizzazione di questo video" che è un chiaro riferimento a un video di Hell's Kitchen che diventò virale nel 2006 in cui Ramsay gridava agli chef: "Dov'è la salsa di agnello?" e nonostante l'intenzione dello chef sembrerebbe ironica, in tantissimi sono rimasti "disgustati" da questo video definito "atroce" e "insensibile".