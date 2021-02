Baccini risentito lascia Live non è la D'Urso e accusa: "Questa è una roba tristissima, volete fare la lite"

Francesco Baccini è stato ospite a Live non è la D'Urso, in diretta tv ha confermato nuovamente la sua versione sottolineando che con "Maria Teresa non è successo niente". Baccini ha anche agginto: "Non voglio gossip nella mia vita me ne sono ritrovato uno addosso senza volerlo. Il telefono ha iniziato a squillare e ho capito che se non fossi intervenuto per i prossimi cinque anni sarei stato fermato da tutti per conoscere la verità". "Andai a casa sua per vedere il Festival di Sanremo - ha spiegato - ma non c'è stato nulla, quello che mi ricordo molto bene è che a un certo punto entrò un uomo a casa sua ed era molto arrabbiato. Mi sono trovato in una situazione imbarazzante, da quel giorno io e lei non ci siamo più sentiti". Baccini ha anche voluto rispondere a chi lo ha accusato di aver sfruttato la storia per farsi pubblicità: "Questa cosa mi fa ridere, non sono stato io a tirar fuori la storia, ma è stata Maria Teresa a parlarne".

Barbara D'Urso aveva programmato un incontro di chiarimento con la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, il cantautore però ha più volte chiesto di non farla entrare o di "aspettare" perché lui quello che doveva dire lo aveva detto a Maria Teresa direttamente. "Se uno vuole giocare, non deve giocare sporco e deve prendersi la responsabilità di quello che dice. Io mi sono trovato in una situazione che non sapevo cosa pensare" ha poi detto, dopo che Barbara D'Urso ha mostrato la telenovela che racconta le versioni dei due, direttamente a Guenda che finalmente era entrata in studio.

Baccini decide di abbandonare il programma

"Io non appartengo a questo mondo, io parlo di musica e di ciò che voglio, mi sono trovato in difficoltà" ha aggiunto Baccini. "Tu hai ragione a dire che ti ha creato del disagio, ma mia madre alla fine ha parlato di un flirt, tu hai voluto raccontare altro. Sei un musicista bravissimo, ma ti sei fatto pubblicità grazie a questa storia non puoi dire di no, questa sera hai cantato in prima serata no?". "Io mi sono fatto pubblicità? Me l'hanno chiesto e ho cantato", Goria ha cercato di prendere nuovamente le difese della madre ribadendo che Baccini avrebbe potuto tralasciare il particolare "dell'altro uomo", ma qui Baccini si è alzato dallo sgabello per lasciare la trasmissione: "Scusate ma io non ci sto in questo teatrino. Vi saluto, questa è una roba tristissima. Io con questo mondo non ci entro nulla, appartengo ad un altro mondo. Se volete fare la lite, anzi se vuole fare la lite (si è poi corretto incalzato da Barbara D'Urso, ndr) io non ci sto". Guenda Goria incredula ha lasciato parlare Barbara D'Urso: "Non dirmi 'siete qui per fare teatrini', te l'ho chiesto se volevi che entrasse più di una volta, l'hai fatta entrare e non è che devo zittirla, ha il diritto di esprimere il suo pensiero. Nessuno ti obbliga a rispondere e rimanere qua, sapevi che ci sarebbe stato il confronto. Se vuoi andare vai, adesso devo andare avanti con il programma perché stanno per entrare due super donne (riferendosi a Alba Parietti e Rita Rusi?)".