"Sei il senso di tutto", la dolcissima dedica di Stash per il compleanno della piccola Grace

Grace Fiordispino, la primogenita di casa Stash-Belmonte, ha compiuto due anni. La piccolina, nata nel 2020 dall'amore tra il frontman dei The Kolors e la sua compagna influencer, ha festeggiato, oggi stesso, il suo secondo anno di vista e non potevano mancare gli auguri social di papà Stash e mamma Giulia Blemonte. I due, infatti, hanno deciso di dedicare alla loro piccolina dolcissime parole per augurarle il meglio per il suo futuro e sottolineare il loro grandissimo amore per la bimba che li ha resi genitori per la prima volta.

"Il tempo vola, oggi sono due anni da quando sei arrivata nella mia vita - ha scritto Stash in un bellissimo post Instagram -. Da quando hai dato la prima sberla al mio passato, alle mie ansie, alle mie paure, preoccupazioni. Mi hai detto nella maniera più diretta senza neanche una parola che c’è tutto il mondo in un cazzo di sorriso! Buon compleanno vita mia. Sei il senso di tutto".

Anche Giulia Belmonte, legatissima alla sua bimba, ha voluto farle pubblicamente gli auguri di compleanno: "Tu che mi hai reso mamma per la prima volta, che mi hai insegnato cosa significa amare incondizionatamente. Tu che dal primo giorno che ti ho stretta tra le braccia mi regali emozioni, tu che sei sempre così dolce e sensibile. Tu che sei una figlia e una sorella maggiore perfetta. Tu che con la tua sorellina ed il tuo papà siete tutta la mia vita! Buon compleanno amore mio, la mamma ti ama", sono state le dolcissime parole di Giulia.