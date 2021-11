Gracia De Torres svela il suo dramma: "4 anni per restare incinta, tra stimolazioni e preghiere"

Dopo Bianca Atzei adesso anche Gracia De Torres decide infrangere il tabù a proposito della difficoltà di mettere al mondo un figlio. Da quattro anni la modella spagnola, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, provava ad avere un bambino col compagno Daniele Sandri, ma solo oggi la 34enne decide di condividere col pubblico la sua battaglia. Lo fa su Instagram, attraverso un post che è uno sfogo fiume capace di raccogliere la solidarietà di centinaia di follower. "Si parla ben poco di questo , forse per vergogna o mille altri motivi", dice a proposito dell'inseminazione artificiale.

"Pensavo non sarebbe mai arrivato - esordisce Gracia, che ha finalmente annunciato di essere incinta a luglio - Piangevo convinta che non potrei aver mai visto la gioia nella faccia di mio marito: 'Sono incinta'. Incinta di due gemelli, che arriveranno tra due mesi circa grazie all'inseminazione artificiale. La modella e il cestista provavano da tempo ad allargare la famiglia, ma senza successo. Il matrimonio in stile gipsy nel 2018, poi finalmente la gioia di accogliere una nuova vita.

"Incolpavo me stessa, ho messo in dubbio ogni parte di me. Perché io? Sto bene ma allora perché non arriva? E se ho qualche altra cosa? Giorno dopo giorno, per quattro anni, ogni 28 giorni dovevo dire a mio marito che era arrivato il ciclo. Dopo stimolazioni, preghiere, provare a non pensarci, piangere, smettere di fare sport, mangiare ancora più sano... Niente: non arrivava".

Poi la gioia: "Oggi posso piangere di felicità, perché sono orgogliosa di me, perché non ho mai mollato. Ma soprattutto perché per quanto stavo male, era più forte il mio coraggio e il mio desiderio, la illusione e non smettere MAI di credere". Senza i medici "oggi non sarei in questa situazione, non stare qui ad aspettare, il mio sogno non si sarebbe realizzato". "Oggi - conclude - non smetterò mai di credere in qualcosa, anche quando sembra impossibile e difficile".