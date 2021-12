Gracia de Torres, le foto della pancia dopo il parto: "Cesareo di emergenza. Orgogliosa del mio corpo"

Gracia de Torres è diventata mamma lo scorso 28 novembre. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dato alla luce due gemellini, frutto dell’amore per il compagno, il cestista Daniele Sandri. "Mai avrei sognato niente di così perfetto", ha scritto la 34enne annunciando la nascita dei due bimbi, un maschietto e una femminuccia, arrivati grazie all’inseminazione artificiale. Oggi la modella spagnola, concorrente del reality nonché valletta di Ciao Darwin 8 al fianco di Paolo Bonolis, ha voluto condividere con i follower le foto del suo corpo dopo il parto dei suoi bambini, per il quale si è reso necessario un cesareo d’urgenza, e raccontare i problemi affrontati nel delicato momento della sua vita.

Gracia de Torres mostra la pancia post partum

“Cesareo di emergenza , ho preso intorno al 18/19kg , e niente questa sono io, nulla è facile, niente è impossibile” esordisce Gracia a corredo del post dove, nelle immagini, sono ben visibili lividi e smagliature: “Forse non è la foto più bella o il corpo a cui siete abituati. Ma mi sono sempre mostrata come sono. Orgogliosa del mio corpo, del mio momento, del nostro momento”.

La modella si dice felice delle cicatrici, dei dolori orribili al seno per il latte e delle notti insonni, ma soprattutto si racconta orgogliosa del marito, “la persona più meravigliosa che esiste” a cui rivolge il suo grazie per le premure che le rivolge.

Infine, la promessa di presentare presto i gemellini di cui, fino ad ora, non ha ancora svelato i nomi.