Nomi poco "vip" nel cast del Grande Fratello, Signorini spiega perché

L'anteprima sui nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip fa discutere il popolo dei social, riversato sui vari Twitter e Instagram per commentare la lista del cast che animerà l'edizione in partenza lunedì 19 settembre. L'osservazione più comune tra gli utenti riguarda la scarsa popolarità di alcuni dei personaggi reclutati dalla squadra di autori del programma: "Ma chi sono?"; "E dove sono i vip?"; Perché chiamarlo Vip quando non si conosce quasi nessuno?" sono le domande che animano il dibattito in rete sugli inquilini della casa su cui lo stesso Alfonso Signorini ha detto la sua nell'ultimo numero del settimanale Chi.

Signorini spiega la scelta del cast del Grande Fratello Vip

"Il filo conduttore del cast è l’eterogeneità, con elementi di novità: per la prima volta ho puntato meno su nomi da cartelloni perché ho capito, alla quarta edizione, che i “nomi” alla fine, non sono quelli che fanno il programma": così Signorini, annunciando qualche anticipazione della nuova edizione del Gf Vip, aveva spiegato il motivo della scelta di personaggi non particolarmente noti al grande pubblico. "In finale arrivano gli outsider come le Selassié o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e promuovere. Sono proprio quei nomi che per me rappresentavano delle scommesse" ha aggiunto. I colpi di scena, tuttavia, sembrano non mancare: "E allora è meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto, che comunque ci saranno. Alla fine sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita".

Proprio come nelle precedenti edizioni che hanno dato popolarità a personaggi poco sconosciuti all'inizio (basti pensare a Tommaso Zorzi o a Ignazio Moser) l'intento sembra andare nella direzione di personaggi che acquisiscano una popolarità sul campo televisivo, giorno dopo giorno: al pubblico, come sempre, la facoltà di promuoverli o bocciarli.