Alessia Macari e la scelta di non allattare: "Non mi piace". E scoppia la polemica sui social

A metà luglio Alessia Macari ha annunciato di essere in dolce attesa. La ex gieffina è sposata dal 2019 con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, i due sono felicissimi della lieta notizia. Macari su Instagram ha risposto ad alcune delle curiosità dei fan e proprio una delle sue risposte ha innescato un'accesa polemica. Alessia ha dichiarato di non voler allattare il futuro bebè, a lei "non piace".

La polemica sulla scelta di Alessia di non allattare

Un utente le ha scritto "Beato il bimbo che dovrai allattare" e proprio questa domanda ha portato Macari a rivelare la sua decisione di non voler allattare. "Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha scritto su Instagram.

Le critiche non si sono fatte aspettare e Alessia ha prontamente risposto: "Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”. Con questo ha messo a tacere le malelingue.

Il nome scelto per il bebè

La cicogna giungerà in pieno inverno, a dicembre oppure a gennaio. Ancora ignoto il sesso del bebè, ma la coppia fa già qualche supposizione sul nome da dare al nascituro. "Il nostro desiderio era di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c'è più", dice lei, "Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago". In conclusione: se sarà femmina si chiamerà Sia mentre in caso di fiocco azzurro sarà Oliver a prendere la decisione finale.

Alessia è rimasta subito incinta. È da poco tempo infatti che i due provavano a mettere su famiglia. "Che bomber mio marito", scherza lei con la rivista diretta da Alfonso Signorini. La lieta notizia arriva a due anni dal sì, pronunciato nel maggio del 2019.