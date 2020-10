Gf Vip, chi ha mandato l'aereo per Elisabetta Gregoraci? Tra le ipotesi Mario Balotelli

Muta come un pesce per tre anni dopo il divorzio, mai uno scoop su presunti flirt, poi sono bastate due settimane al Grande Fratello Vip per fare di Elisabetta Gregoraci la punta di diamante del gossip. Non sono più soltanto le dichiarazioni sull'ex marito Flavio Briatore a fare notizia - e neanche il platonico 'filarino' nato in Casa con Pierpaolo Petrelli (più nella testa di lui che di lei) - ma da ieri si parla soltanto dell'uomo misterioso che ha mandato un aereo sul giardino di Cinecittà con una dichiarazione d'amore da far invidia: "Sei l'epicentro del mio terremoto".

Non c'è da stupirsi che la showgirl di Soverato faccia tremare chiunque davanti a cotanta bellezza mediterranea, condita dall'eleganza che sfoggia nella sua versione 'ex first lady', ma sul fortunato si scatenano i sospetti più ambigui. Chi sarà ad aver subito un tale scossone?

Tutte (o quasi) le strade portano a Mario Balotelli

Su chi stia aspettando Elisabetta Gregoraci fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip è già partito il totonome. Un'ipotesi da non sottovalutare è Mario Balotelli. Durante la diretta di lunedì, infatti, il calciatore - che segue il reality per suo fratello Enoch (e chissà, a questo punto, forse, non solo per lui) - è sceso in campo per difendere proprio la showgirl, alle prese con Signorini che l'ha prima messa sotto torchio per il rapporto con Pretelli e poi l'ha stuzzicata mostrandole alcune dichiarazioni fatte dall'ex marito, Flavio Briatore, su Naomi Campbell. A quel punto Super Mario ha twittato: "Lasciatemi Elisabetta serena, per favore". E se fosse stato proprio lui a voler riportare un po' di serenità sul viso di Elisabetta, inviando l'aereo? Come budget non avrebbe certo avuto problemi (già questo è un indizio). In quel caso, missione compiuta. Non solo l'ex Lady Briatore si è rasserenata, ma ha decisamente vacillato per il romantico gesto, tanto da confessarlo anche al suo pupillo Pierpaolo Petrelli - cotto di lei - dicendosi felice e spiazzata da quel messaggio.

#gfvip lasciatemi Elisabetta serena per favore ❤️🤗🤗 ciao Eli!!! September 28, 2020

Flavio Briatore, l'outsider da tenere d'occhio

Attenzione a Flavio Briatore. Potrebbe, infatti, essere stato anche lui a inviare l'aereo all'ex moglie. Le frecciatine che si stanno scagliando in questi giorni a distanza - lei in Casa con dichiarazioni bomba e retroscena sul loro matrimonio, lui sui social e a mezzo stampa - tradiscono un sentimento, forse, non ancora sopito. I due sono stati legati per oltre 15 anni, sposati dal 2008 al 2017, e hanno un figlio, Nathan Falco, che oggi ha 10 anni. Un eventuale ritorno di fiamma durante il reality, altro che terremoto... Sarebbe un vero e proprio tsunami.