Coronavirus Briatore, Elisabetta Gregoraci si sbottona: "Non sta lottando per la vita"

E' un momento molto particolare per Elisabetta Gregoraci. Non solo a livello professionale, in virtù del prossimo ingresso al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma anche in termini di vita privata, considerata la positività al coronavirus dell'ex marito Flavio Briatore (i due sono stati sposati per 9 anni fino al 2018 ed hanno un figlio, Nathan Falco). E così, incalzata su Instagram dall'insistenza di alcuni fan, la showgirl perde la pazienza e risponde alla critiche di che le dice che sta vivendo con leggerezza le condizioni dell'imprenditore.

“Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male”, replica Elisabetta a chi le fa notare che si sta divertendo spensieratamente al mare mentre il manager è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da domenica. “Sta bene, grazie”, aggiunge poi a chi più educatamente chiede notizie.

Che le condizioni di Briatore non fossero gravi è apparso chiaro anche dal fatto che già ieri il patron del Billionaire si era affacciato sui social con un selfie sorridente (presto cancellato) per rassicurare i sostenitori. Ricoverato da domenica, è risultato positivo al tampone insieme ad altri 63 dipendenti del locale di cui è proprietario in Costa Smeralda, in Sardegna.