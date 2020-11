Elisabetta Gregoraci conferma il contratto con Flavio Briatore: “Per lui sono sua”

Sono mesi che si rincorrono le voci sulla presunta esistenza di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nessuno dei due ha mai confermato l’indiscrezione che, lanciata in tempi non sospetti da Alfonso Signorini durante il programma di Piero Chiambretti, torna prepotentemente di attualità adesso che la showgirl è concorrente di questa edizione del GF Vip, già molto segnata dai rapporti che intercorrono tra gli ex coniugi.

Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci pare proprio aver confermato l’esistenza di un accordo con l’imprenditore, padre del figlio Nathan Falco. Durante una conversazione, Giulia Salemi le ha chiesto se, dopo la separazione, lei e l’ex abbiano la liberà di frequentare altre persone. “Cambiamo domanda… Sono tre anni, mi hai vista con qualcuno?”, la risposta della showgirl alla compagna che, ricordando di averla vista nelle paparazzate con un uomo, si è sentita replicare: “Uno con cui sono stata due anni, ma è finita malissimo, quindi figurati”.

“F.B. è abbastanza possessivo… Sono sua per lui”, ha commentato ancora Gregoraci che pare effettivamente impossibilitata a mostrarsi pubblicamente per un certo periodo con nuovi partner.

(Di seguito il video della conversazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi tratto dalle storie della pagina Instagram ‘Le bimbe social’)

“Gregoraci ha un contratto pazzesco con Briatore”

“Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore c’è un contratto postmatrimoniale pazzesco”: così Alfonso Signorini parlò per la prima volta nel programma ‘La Repubblica delle donne’ di un accordo che vieterebbe alla conduttrice di farsi vedere sui giornali con altri uomini. “Briatore ha imposto che lei per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime”, assicurava allora il giornalista, oggi conduttore del GF Vip. All’epoca la showgirl si diceva legata all’imprenditore Francesco Bettuzzi, e in effetti la storia non venne mai ufficializzata, salvo poi venire fuori come naufragata dopo qualche mese di frequentazione.