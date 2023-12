Flavio Briatore abbracciato a Elisabetta Gregoraci. La foto di famiglia con il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso insieme il Natale e con loro c'era anche il figlio Nathan Falco. Tutti e tre, come da tradizione, si sono riuniti in Kenya, nel resort di famiglia di proprietà di Briatore.

Non è una novità che i due ex passino insieme molto tempo, anzi, vivono anche in case vicine a Monte Carlo, ma vederli insieme suscita nei loro fan sempre emozioni contrastanti. C'è chi vorrebbe che tornassero insieme, chi invece li critica e chi si complimenta per essere riusciti a mantenere un così bel rapporto. Elisabetta adesso è felicemente accompagnata con Giulio Fratini e proprio prima di partire ha trascorso qualche giorno a Firenze e lì ha incontrato anche il suocero.

La foto che ha condiviso Briatore oggi è un evidente messaggio d'amore, ma non nell'accezione romantica del termine, loro sono una famiglia e nessuna critica o giudizio potrà mai scalfire questa realtà. Nello scatto Nathan Falco abbraccia i due genitori e a sua volta Flavio cinge i fianchi di Elisabetta. I tre si trovano in riva al mare con l'acqua cristallina che bagna loro i piedi. Un'immagine bellissima che trasmette affetto e complicità.