Messa e crudi di pesce. Il Natale super-lusso di Briatore e Gregoraci

Non stanno più insieme ma è evidente che il loro rapporto non è mai finito. Un legame fatto di complicità e rispetto reciproco, soprattutto per il bene del piccolo Nathan Falco, anche se sembra che lui non l'ha mai davvero dimenticata. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che hanno trascorso insieme anche questo Natale nonostante la loro relazione sia finita nel 2017. Location è il Kenya, dove lui è proprietario del Billionaire.

Ebbene, mentre Elisabetta si aggira per le spiaggie da sogno del resort, l'imprenditore immortala lei e il figlio Nathan in uno scatto e ne fa una cartolina da condividere su Instagram. "Tanti auguri da tutti noi", scrive, lasciando intendere un equilibrio familiari invidiabile se si pensa che la relazione è finita da tempo. Per la famigliola una messa di Natale officiata da un prete e da un coro di piccole voci, poi una cena super lusso a base di pesce, come da tradizione.

Ed anche quest'anno, al fianco di Flavio ed Elisabetta non ci sono nuovi compagni. "Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più". Per i fan più romantici, però, resta accesa la speranza che il 2022 riserverà un ritorno di fiamma.