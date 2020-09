Elisabetta Gregoraci al GF Vip: perché la ex signora Briatore è già la star del reality

Elisabetta Gregoraci è già acclamata dai social come guest star di un’edizione del Grande Fratello Vip ancora azzoppata dalla sua assenza. “In fibrillazione per l’ingresso della Gregoraci” “Dateci la Gregoraci”, “Quando entra la Gregoraci” hanno chiesto gli utenti durante l'esordio del reality (entrerà nella seconda puntata per sopravvenuti “motivi personali”, si mormora) su cui parevano essere sintonizzati con l’unico, specifico obiettivo di vederla comparire davanti alla famigerata porta rossa, manco fosse Mina che alla tv non si concede dal 1978.

Eppure lei, 40enne di Soverato cresciuta con il sogno di diventare una conduttrice televisiva, sul piccolo schermo compare e nemmeno troppo di rado. Conduttrice di ‘Battiti Live’ nell’estate appena trascorsa, al netto dell’assidua attività social che su Instagram è monitorata da 1,2 milioni di follower, la showgirl ultimamente è stata ospite del talk ‘Verissimo’ per un’intervista che ha detto molto di lei, aizzando nei telespettatori la curiosità di vederla ancora, diversa ma uguale, alle prese con le logiche di una tv che conosce bene sì, ma fino alla soglia di quel varco vermiglio. Di vederla dismettere i panni di prima donna per indossare quelli da ‘casalinga’, questo pare aspettare la gente, di apprezzarla o giudicarla nelle dinamiche di un format che comprende anche capelli arruffati, doppie punte, assenza di mascara e docce rilassanti davanti a telecamere malandrine.

E poi c’è il ‘fattore Briatore’ da considerare, attraente dettaglio per chi non vede l’ora di scorgere nella quotidianità di piatti da lavare e di litigi da affrontare la ex moglie dell’imprenditore tra i più discussi dell’ultimo periodo per la sua positività al coronavirus e tutte le disamine sulla Sardegna e sul Billionaire. Perché se formalmente è ex moglie, praticamente Elisabetta Gregoraci non ha mai davvero interrotto il legame con il manager da cui si è separata nel 2018 dopo undici anni di matrimonio che hanno portato alla nascita di un figlio, Nathan Falco, luce dei suoi occhi neri. E vuoi mettere lo sfregamento di mani di quanti stanno là, già pronti con i pop corn, per ascoltare, leggere e commentare le reazioni del manager tutt’altro che entusiasta della scelta professionale della Eli?

La storia d’amore con Flavio Briatore

“Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”, ha confidato Elisabetta nel salotto di Silvia Toffanin parlando del rapporto con Briatore, fonte di gioia ma anche di grande sofferenza per un matrimonio finito com’è finito. “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”, ha ammesso, “Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”. E Briatore, in effetti, si vede che conta su di lei, quale mamma splendida di Nathan con cui trascorrere le festività e gli eventi famigliari più importanti, ma pure come severa ammonitrice che non esita a bacchettarlo pubblicamente per la scelta di partner troppo giovani per i suoi gusti.

Elisabetta Gregoraci mamma single

Elisabetta Gregoraci entra da single nella Casa del GF Vip. Dopo la breve storia con l’imprenditore Francesco Bettuzzi (“finita male”, ha ammesso lei a Verissimo), la showgirl oggi è sciolta da qualsiasi vincolo sentimentale, ma si dice predisposta all’incontro del grande amore nel futuro. E poco importa se questo sarà prossimo o remoto, perché tanto alla fine c’è Nathan con lei, un piccolo grande ometto che è l’unico vero amore della sua vita pronta a lasciare per un periodo che pare metafora di ciò che sarà: “Parto serena, sa che ci sono sempre. E’ difficile quando ti rendi conto che i figli sono diventati grandi e bisogna lasciarli andare”.