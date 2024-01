Elisabetta Gregoraci: "Ora basta, Briatore non c'entra. Se conduco un programma è perché sono brava"

Elisabetta Gregoraci non ci sta più a passare per la "raccomandata" che deve la sua presenza in tv all'ex marito Flavio Briatore. Lo ha già detto in diverse occasioni, ma stavolta, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, sembra davvero emergere il suo fastidio profondo che la induce a dire basta a qualsiasi illazione di questo tipo, una volta per tutte.

"Briatore? Ma per favore" sbotta la showgirl che dal prossimo 29 gennaio torna in tv con il programma Mad in Italy ribadendo che l'ex marito non sapesse nemmeno dell'esistenza del programma. "Da quando ho vent'anni subisco punture di spillo (...) Volo alto, ma il fastidio è tanto. Di fondo vedo sempre una forma di maschilismo. Appena raggiungi un traguardo trovi sempre chi cerca di sminuirti e ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo", prosegue ancora Gregoraci senza nascondere una cera rabbia: "E dico basta. Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Briatore, ma perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent'anni ch evado in scena, ho condotto Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi".

Il rapporto con l'ex marito e l'amore per il fidanzato

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati sei anni fa. Cionostante il loro legame è molto stretto, come confermano le foto social che spesso li trovano in vacanza insieme. E infatti: "Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui" ha precisato la showgirl in un'altra recente intervista: "Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante. Nathan ci vede insieme, l'uno accanto al fianco dell'altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità".