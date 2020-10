Elisabetta Gregoraci, spunta un ex: "L'ho conosciuta quando era ancora la signora Briatore"

Francesco Bettuzzi parla per la prima volta della storia d'amore avuta con Elisabetta Gregoraci. In collegamento da casa sua, l'imprenditore ha accettato di parlare con Barbara d'Urso a Live - Non è la d'Urso. "L'ho conosciuta quando era la signora Briatore" spiega Bettuzzi, aggiungendo che il primo incontro sarebbe avvenuto nel 2014, quando cioè lei era ancora sposata con Flavio Briatore. Solo in un secondo momento tra i due sarebbe nata una love story.

"Sono stato fidanzato con lei per tre anni più o meno, tra alti e bassi - spiega Bettuzzi - Ci siamo conosciuti a una cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea, ero sempre in giro per il mondo. Era l'undici aprile, allora era sposta. Eravamo amici, non c'era attrazione tra noi. Successivamente abbiamo lavorato in un'azienza dove io ero socio. Ad inizio 2017 mi chiamò e mi invitò a cena e da lì eravamo già abbastanza in sintonia. E' stata una cosa abbastanza lunga. Mi ha invitato a cena a Parma, era qui per lavorare, e ha pagato lei. Ma dopo io ho recuperato. Lì mi disse che aveva iniziato le carte per la separazione. Lì abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In collegamento con Bettuzzi c'è anche Maurizio Sorge, uno dei paparazzi più famosi della scena, che fa notare come Elisabetta si sia tatuata sul polso la data in cui i due si sono incontrati. Bettuzzi, invece, non ha tatuaggi.