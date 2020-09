Gf Vip, Elisabetta Gregoraci all'attacco: "Resort di Briatore come un harem"

Lui, lei e l'altra. Durante un momento di confidenze con i coinquilini del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci parla per la prima volta del rapporto con Naomi Campbell, storica ex dell'ex marito Flavio Briatore. La showgirl racconta come la top model sia tutt'ora una presenza fissa a casa del patron del Billionaire, anche se in un primo momento i rapporti tra le due donne non sono stati così sereni.

"Come un harem"

Elisabetta racconta che ora passa molto tempo insieme con lei, ma gli inizi della loro amicizia sono stati più che burrascosi. "Eravamo fidanzati da un mese e Flavio mi invita nel suo resort in Kenya. Qui trovo un harem di donne, tra cui anche Naomi", inizia a raccontare la showgirl. Elisabetta prosegue spiegano che, all'inizio, alla top model ha dato molto fastidio la sua presenza, perché Briatore si mostrava molto affettuoso nei suoi confronti.

Emblematico un episodio avvenuto a Capodanno. Abituata ad avere tutte le attenzioni, Naomi si scatenò quando a mezzanotte Flavio le diede un bacio come da tradizione. La Venere nera iniziò a urlare, distrusse tutto. Briatore e la Gregoraci non poterono fare altro che mandarla via. "Dopo 15 giorni mi ha chiamato e mi ha chiesto scusa". Da allora le due non hanno più avuto problemi.

Prosegue insomma il fuoco amico tra Gregoraci e Briatore. E' da quando lei è entrata nella Casa del GF Vip, infatti, che i due ex si lanciano una stilettata dopo l'altra. Lei ha raccontato di essersi sentita più volte trascurata, lui ha risposto dicendole allora di rinunciare a tutto ciò che le 'passa' mensilmente. Poi la recriminazione di lei sulla mancata presenza di lui al funerale della mamma. Sarà un caso che proprio in questi giorni Flavio si sia fatto vedere di nuovo con Naomi? To be continued...