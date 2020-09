Elisabetta Gregoraci tre anni dopo il divorzio: "Ecco i più grandi errori di Flavio Briatore durante il matrimonio"

Elisabetta Gregoraci, ospite domani nella prima puntata a Verissimo, rassicura sulle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore che ha contratto il Covid-19: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”.

Ai microfoni del talk show, la showgirl rompe il silenzio e parla per la prima volta della separazione con l’Imprenditore: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa” – e aggiunge – “Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”. Insomma, immaginiamo che in puntata Elisabetta approfondirà gli errori commessi da Flavio, ma oggi il rapporto è sereno.

A Silvia Toffanin che gli chiede un commento sull’onda d’odio che ha investito Briatore dopo le dichiarazioni sulla decisone della chiusura delle discoteche dice: “Lo sgrido spesso. Sono sempre al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte dovrebbe tacere ma le persone non si possono cambiare”. E a proposito di un presunto ritorno di fiamma dichiara: “Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Elisabetta che si dice pronta a varcare come concorrente la porta rossa della nuova stagione de “Il Grande Fratello Vip” racconta: “Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura. “Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”.