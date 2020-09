Gf Vip, Elisabetta Gregoraci su Schumacher: "La moglie ha allestito un ospedale in casa"

Sono passati quasi sette anni dall'incidente sugli sci di Micheal Schumacher. Da allora la famiglia del campione di Formula Uno ha sempre centellinato le informazioni sulle sue condizioni di salute, tenendo un profilo all'insegna della massima discrezione. Ma oggi a parlarne è Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip, forse dimenticando della presenza delle telecamere in casa (e del pubblico a casa).

Durante un momento di confidenze con gli altri coinquilini, Gregoraci, ex moglie dell'ex team manager della Formula Uno Flavio Briatore, ha rivelato come sta il campione tedesco rimasto gravemente ferito il 29 dicembre 2013. "Non parla, comunica con gli occhi", ha detto la Gregoraci. E ancora: "La moglie ha allestito un ospedale in casa", precisando che lo sportivo si trova oggi in una villa a Maiorca. "Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono", ha concluso.

Le dichiarazioni della showgirl hanno fatto il giro del mondo, proprio in considerazione del basso profilo tenuto da sempre da Corinna, moglie del campione.

Come sta Schumacher secondo Todt e il professor Riederer

Nei mesi scorsi delle condizioni di Schumacher aveva parlato Jean Todt, ex direttore generale della scuderia di Maranello. Nelle interviste rilasciate quest'anno, il fedele collaboratore di Schumi ha sottolineato i progressi del pilota che tanto ha amato: "Michael sta lottando, spero che il mondo possa rivederlo presto. Sia lui che la sua famiglia stanno lavorando per questo”.

Il professor Erich Riederer di Zurigo ha spiegato che Schumacher deve essere in una situazione molto complicata e probabilmente irreversibile: "Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde", ha detto il professor Riederer. Secondo lo specialista Schumi sta bene ma è in uno stato di dipendenza: "Respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare".