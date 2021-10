Greta Scarano sposa il regista Sydney Sibilia

Dopo quattro anni d'amore Greta Scarano e Sydney Sibilia convoleranno a nozze. 35 anni lei, 39 lui, Greta e Sydney si sono conosciuti e innamorati sul set di Smetto quando voglio: Masterclass, secondo capitolo della trilogia diretta dal regista de L'incredibile storia dell'Isola delle Rose.

L'annuncio

Dagospia ha scovate le pubblicazioni di nozze al Comune di Roma, con Sibilia riuscito nell'ardua impresa di convincere Scarano a giuragli amore eterno. In precedenza Greta aveva infatti ribadito il suo no al matrimonio. Ma in amore, si sa, tutto cambia e tutto si evolve.

Chi sono Greta e Sydney

10 anni fa esordiente al cinema con Qualche nuvola, film dove sul set conobbe e si innamorò di Michele Alhaique, Greta ha poi preso parte a Suburra di Stefano Sollima, concentrando la propria carriera principalmente sul piccolo schermo. Non solo Romanzo criminale - La serie ma anche Squadra antimafia - Palermo oggi, La Linea Verticale e i più recenti Chiamami ancora amore e Speravo de morì Prima, serie tv in cui Scarano ha interpretato Ilary Blasi.

Sibilia, esploso nel 2014 grazie a Smetto quando voglio, ha fino ad oggi collezionato 3 nomination ai David di Donatello e due ai Nastri d'Argento.