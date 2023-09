Gue contro gli "influnienter" alla Mostra del cinema a Venezia: il botta e risposta al vetriolo

Guè senza filtri sulla Mostra del cinema di Venezia. Il rapper ha duramente criticato le personalità che sono state invitate a sfilare sul red carpet dell'importante kermesse: "Un altro Venezia con un red carpet pieno di str**zi, gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film". Parole che non sono passate inosservate e che hanno generato non poche reazioni.

I commenti sotto al tweet sono moltissimi e ad alcuni Guè ha risposto personalmente dando vita ad un botta e risposta al vetriolo tra il rapper e degli utenti. "Mancavi solo tu praticamente", gli scrive qualcuno e Gue "Io ero a lavorare microcefalo"; "Rosichi?" lo provoca qualcun altro, ma la risposta non è tardata ad arrivare: "Andavo a Venezia quando eri nelle pa*le di quel cor**to di tuo padre". E ancora "E già, ci doveva andare chi fa l'imitazione di 50 cent", "No, devi andare tu, come tappeto", replica il rapper. Infine "Cosimo stai rosicando perché non ti hanno invitato?" gli domandano e il 42enne specifica: "Ho guadagnato in quei giorni quanto tuo padre in un anno, fammi un massaggio alle pa**e dai".

Il rapper non è il primo a esprimersi negativamente su chi è stato invitato a Venezia, in questi giorni di Festival i commenti al riguardo sono stati migliaia e l'osservazione di Cosimo Fini, questo il vero nome dell'artista, non è poi così diversa da quella di molti altri vista la partecipazione di personaggi come Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e Manuel Marascio (gli ultimi due sono ex concorrenti di Temptation Island 2023) tutti noti principalmente per aver partecipato a trasmissioni televisive.