Guè Pequeno: "Spendo più di 5mila euro al mese su OnlyFans, peggio del gioco d'azzardo"

Guè Pequeno senza filtri ai microfoni del podcast Growing up italian. Il rapper ha rivelato di essere dipendente da OnlyFans, la piattaforma a pagamento che offre contenuti hard, e di non poterne fare a meno.

42 anni, single - e con nessuna intenzione di fidanzarsi, ma papà di una bambina - l'ex componente dei Club Dogo ha ammesso di spendere molti soldi per guardare diversi profili: "In questo momento OnlyFans è peggio del gioco d'azzardo. Ho dovuto scollegare la carta di credito - ha detto - Il mio commercialista sospettava che fossi vittima di una truffa online. Gli ho dovuto dire che no, ero io a sborsare soldi a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino".

Incuriositi, i conduttori gli hanno chiesto quanti soldi arriva a spendere. Il rapper ha risposto senza giri di parole: "Tantissimo, migliaia di euro. Più di 5 mila euro al mese". Poi ha concluso: "È la truffa del futuro".