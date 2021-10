Guè Pequeno diventa papà: le foto con la compagna al party per la bimba in arrivo

Guè Pequeno diventa papà. La bella notizia è stata diffusa attraverso i social, dove il rapper milanese, al secolo Cosimo Fini, 40 anni, è stato mostrato sorridente accanto alla splendida compagna Yusmary durante il party organizzato per annunciare che sarà una bimba ad allietare la vita della coppia.

La festa, a tema Hello Kitty, si è svolta a Milano e le foto che ritraggono i futuri genitori immersi in un’atmosfera colorata di rosa risultano uno strappo alla regola sulla vita privata del cantante e produttore discografico italiano che, fino ad ora, aveva tenuto molto riservata la sua vita privata. Le immagini sono state postate dalla società di eventi che ha organizzato il cosiddetto baby shower, ma nessun ulteriore dettaglio è stato aggiunto dai protagonisti della serata. Quando sia previsto il parto della piccola, al momento, non è dato sapere, ma visto il pancione della futura mamma presumibile che non manchi molto.