Guè Pequeno pubblica un video in cui fa sesso con una donna

Non c'è due senza tre verrebbe da dire e Guè Pequeno sta rischiando moltissimo. Ieri mattina, 26 marzo, il rapper ha pubblicato per la seconda volta un video intimo in compagnia di una ragazza. Il filmato è rimasto online poco, quando si è reso conto dell'errore l'ha subito cancellato, ma quel poco è bastato perché alcuni suoi follower se ne accorgessero e la notizia diventasse di dominio pubblico, anche se - oggettivamente - avere oltre 2 milioni di persone che ti seguono rende molto difficile nascondere uno sbaglio, di questo tipo soprattutto.

Guè ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui suoi profili social in merito all'accaduto. Su Twitter anche il giornalista Giuseppe Candela ha commentato l'accaduto, ponendosi una domanda che molti si sono fatti: "Il cantante Guè ci è cascato di nuovo. Ha pubblicato su Instagram (per sbaglio?) un video hot in cui fa sesso con una donna. Il filmato è stato cancellato dopo qualche minuto".

Come accennato non è la prima volta che accade un simile episodio: era il 2017 quando Cosimo Fini, questo il suo nome all'anagrafe, mise on line un video suo intimo, in quell'occasione era da solo. Tale episodio fu raccontato nella canzone Adios, con Emis Killa, nella quale rappa: "Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia".