Paura in barca per Guenda Goria: "Siamo sotto choc"

L'ex gieffina, in vacanza in Sicilia con il fidanzato, racconta sui social una spaventosa disavventura

E' molto scossa Guenda Goria per quanto accaduto ieri in Sicilia, al largo di Mazara del Vallo. L'ex gieffina è in vacanza in barca con il fidanzato Mirko Gancitano e altri amici, ma dopo una giornata di relax e divertimento poteva finire molto male, come racconta su Instagram: "E' successo un fatto molto grave. Una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione, creando delle onde pazzesche".

Sulle storie Guenda appare davvero spaventata e continua: "Noi fortunatamente non siamo caduti, non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, però il cane di Mirko è caduto in acqua, si è spaventato moltissimo e siamo tutti sotto choc. Queste cose non si fanno - si sfoga con i follower - qualora volete fare una vacanza in barca ricordatevi che il mare è pericoloso. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male. Io sono ancora spaventata".

Le vacanze d'amore di Guenda e Mirko

Le vacanze di Guenda e Mirko sono iniziate già da qualche settimana. A giugno la coppia è salpata per la Sicilia, meravigliosa cornice del loro amore appena sbocciato e questa per loro è un'estate più bollente di quanto potessero immaginare. Una bella sorpresa per la figlia di Maria Teresa Ruta, single fino a pochi mesi fa, dopo aver definitivamente archiviato la relazione con Telemaco. Mirko sembra quello giusto, ma soprattutto quello che meritava.

Alcune foto della vacanza pubblicate da Guenda Goria