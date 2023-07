Guenda Goria, la frase spiazzante su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Che le vicende amorose di Belen Rodriguez interessino tutta Italia non è una novità, ma il commento scritto da Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, nelle sue storie Instagram lo conferma del tutto. La storia d'amore tra la conduttrice e Stefano De Martino sembrerebbe essersi complicata e i due sembrerebbero essersi divisi, le foto di Belen insieme a Elio sembrerebbero confermare quanto supposto nelle ultime settimane.

Guenda Goria è molto attiva sui social e proprio tramite Instagram ha spesso raccontato della sua vita, dell'impossibilità di diventare madre naturalmente a causa dell’endometriosi, e ieri, 19 luglio, ha voluto aggiornare i suoi follower sulla sua vita personale per farlo però ha coinvolto proprio Belen: "La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez". Un paragone non molto carino, soprattutto visto il momento delicato che sta vivendo Rodriguez. Sicuramente l'ex conduttrice de Le Iene non replicherà, ma questa frase non è certamente passata inosservata.