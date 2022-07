Guenda Goria, offesa pesantemente mentre è in ospedale: la sua risposta è da incorniciare

Guenda Goria ieri è stata operata d'urgenza per una gravidanza extrauterina, a raccontarlo sui social è stata la stessa Goria e proprio per la scelta di metterci la faccia, in un momento così delicato e particolare, è stata duramente attaccata. A prendere le sue parti mentre lei era in ospedale ci ha pensato il fidanzato, e futuro marito, Mirko Gancitano. Nel pomeriggio di oggi anche la stessa Guenda ha avuto modo di rispondere direttamente a chi l'ha offesa.

A sconvolgere particolarmente Gancitano, però, è stato il commento di Selvaggia Roma che in uno dei commenti ha scritto: "Io certamente avrei evitato tutto, anche il filtro. Io credo che la realtà non ci sia più purtroppo. Ho delle amiche che ci sono passate, blogger, e, sicuramente, non hanno avuto tempo e voglia di fare video. Ognuno è diverso e sicuramente avrà i suoi modi. Ma come altri non condivido proprio". Insomma non proprio un commento carino sotto ad un post dove una - presunta - amica ha deciso di parlare della sua esperienza. È lecito non approvare le modalità con cui tale informazione è stata data, ma non è neanche obbligo rendere pubbliche le motivazioni del proprio dissenso.

La difesa di Gancitano

Gancitano non poteva non replicare e così prima si rivolge a tutte quelle persone che invece di spendere parole carine per Guenda hanno puntato il dito contro di lei, in seguito poi si è rivolto solo a Selvaggia Roma: "E menomale eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d'accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l'endometriosi? Non hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna".

Goria fa i nomi di chi le è stata vicina e risponde agli hater

Oggi, dopo l'intervento, Guenda ha condiviso su Instagram delle storie dall'ospedale in cui si vedono sua mamma e Mirko entrambi felicissimi di rivederla in piedi e in forze. Goria ha spiegato che per alcune settimane dovrà stare in luoghi dove l'intervento dell'ambulanza potrà essere tempestivo e che dovrà stare a riposo.

"Desidero tranquillizzarvi, io mi sento stanca ma sto bene, vi leggo. Mi avete tanta compagnia" ha scritto Goria su Instagram. Guenda poi mette a tacere chi l'ha criticata per aver raccontato dell'emorragia e della gravidanza extrauterina: "Ho condiviso con voi la mia esperienza con l'endometriosi e ho scoperto che la mia testimonianza è stata d'aiuto a tante donne. Per questo continuerò a raccontarmi".

"Il social non serve solo a mostrare la borsetta firmata o il costume sexy. Pensate che mentre sono stata male parlavo al telefono con un'associazione che mi chiedeva aiuto per sensibilizzare sull'endometriosi. Mi diceva che ha chiamato decine di influencer e nessuna ha dato disponibilità gratuitamente di collaborare. Solo io. Non farò nomi per delicatezza" così finisce lo sfogo di Goria che durante le ore di preoccupazione e dolore che ha vissuto ha letto le offese che le sono state scritte (come ad esempio "Quante cazzate si inventano per farsi pubblicità". "Sta defic**nte prima rilascia l'intervista su vero tv che non voleva figli e adesso piange", "Vittimismo becero"; "Sì nel cervello l'hai avuta").

"Quando mi hanno spiegato quale fosse stata la causa della mia emorragia sono rimasta senza parole - ha poi aggiunto Goria - Non sapevo di essere incinta e non conoscevo cosa fosse la gravidanza extrauterina. Non avevo nessun sintomo di gravidanza e il ciclo era regolare. Ho scoperto che può essere molto pericolosa".

"Voglio ringraziare mia mamma, Mirko e il mio papà che sono venuti a Milano per starmi vicini. Grazie a Roberto, GianAmedeo e Francesca", queste le sue parole prima di fare una lunga lista con tutte le persone che le sono state vicine, anche solo con un messaggio. Tra queste ovviamente i medici e tutta l'equipe dell'ospedale Mangiagalli di Milano e poi Claudia Ciavorella, Soleil Stasi, Sophie Codegoni e la sua mamma, Adriana Volpe, "Denis e Emy, Francesco con la mia amata Drusilla" e molti altri.