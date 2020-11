Faccia a faccia tra Guenda Goria e la fidanzata di Massimiliano Morra: il racconto sui social

Dalila Muccedero non ha preso bene le dichiarazioni che la ex concorrente del GF Vip ha rilasciato sul suo fidanzato una volta uscita dalla Casa. Nelle ultime ore tra le due c'è stato un chiarimento

Le dichiarazioni rilasciate da Guenda Goria al settimanale Chi una volta uscita dalla Casa del GF Vip hanno innescato la reazione furente di Dalila Muccedero, particolarmente arrabbiata con la ex concorrente per aver parlato del rapporto con il suo fidanzato Massimo Morra collega di avventura. “Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. Ma per la situazione complessa io l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale, nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”, il commento della ex gieffina sull’attore con cui pareva essere nato un feeling già inviso alla compagna di Morra durante gli approcci sospetti a favore di telecamera.

Pronta, allora, la nuova stilettata social indirizzata senza false coperture a Goria: “Mi fa tutto abbastanza ridere. La volpe che non arriva all’uva dice che è acerba. Tesoro, ma chi avresti stoppato? E precisamente il mio ragazzo doveva vendicarsi di cosa?”, ha scritto Muccederon tra le storie Instagram: “Sei uscita dalla Casa un po’ confusa, mi sa che è successa la cosa opposta. Il mio ragazzo quando stavate insieme non faceva altro che parlarti di me, specialmente quando eri abbandonata sulle sue gambe, oppure quando ti sei illusa che avesse fatto un sogno erotico su di te. L’hai rimosso questo?”.

“Tempo al tempo, ognuno avrà ciò che si merita”, è stata poi l’ultima dichiarazione della ragazza che, a stretto giro, ha aggiornato i follower su un chiarimento che avrebbe messo la parola fine alla querelle.

Il chiarimento tra Guenda Goria e Dalila Muccedero

Siccome ormai i panni sporchi si lavano sui social, soprattutto quando a insozzarli sono state le dinamiche di un reality del calibro del GF Vip, ecco dunque arrivare l’aggiornamento di un faccia a faccia tra le due. “Ragazzi poco fa ho terminato una piacevole chiacchierata con Guenda Goria”, ha scritto sulle storie Instagram Dalila Muccedero: “A volte le parole dette possono essere trascritte su un giornale avendo un valore più forte e diverso da quello che si voleva realmente dire. Tra me e Guenda c’è stato un chiarimento e sono davvero felice di questo”.

Seppellita l’ascia di guerra, dunque, basta contrasti. Anche perché ormai, con Guenda fuori dai giochi, non ce ne sarebbe più motivo.

Chi è Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra

Dalila Mucedero e Massimiliano Morra sono fidanzati dal 2019. Lei è una modella e ballerina napoletana di 22 anni e, dalle foto postate sui social, è evidente la solidità del legame con l’attore a cui di recente ha dedicato un post in occasione della sua esperienza televisiva: “Se un giorno mi dovessero chiedere “Che cos’è la felicità” ?Io farò vedere questo piccolo collage che immortala alcuni dei nostri momenti”, si legge a corredo della foto che la mostra innamoratissima del suo compagno.