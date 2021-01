Guenda Goria e Filippo Nardi, le foto dell’incontro dopo la ‘guerra’ al GF Vip

Il settimanale Chi pubblica le immagini della serata tra i due ex concorrenti del reality riappacificati dopo i rancori sorti per i commenti di lui rivolti a Maria Teresa Ruta

Guenda Goria e Filippo Nardi insieme? Sì, ma solo per distendere la tensione nata tra i due dopo le ultime vicende che hanno posto entrambi al centro delle beghe sorte in costanza di GF Vip. L’ultimo numero del settimanale Chi ha pubblicato le foto che mostrano gli ex concorrenti del reality a braccetto in piazza Duomo a Milano durante un incontro organizzato per seppellire i rancori sorti per i discutibili commenti che ‘il conte’ ha riservato a Maria Teresa Ruta.

“Guenda non ha certo tradito la sua mamma di cui aveva preso subito le difese”, assicura il magazine diretto da Alfonso Signorini che racconta come proprio durante la serata immortalata dalle immagini Nardi si sia voluto scusare con la donna che, visto il bacio di saluto, pare aver perdonato il colpo di testa dell’ex inquilino della Casa...

Guenda Goria e “il flirt” con Filippo Nardi: le ultime dichiarazioni

Negli ultimi giorni si era vociferato di un flirt in corso tra Guenda Goria (32 anni) e Filippo Nardi (51) che però la figlia di Maria Teresa Ruta si era affrettata a smentire seccamente durante il programma ‘Mattino 5’.

“Smentisco la relazione con Filippo Nardi”, ha affermato la ex gieffina a cui Federica Paniucucci aveva rivolto la schietta domanda: “Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”. La figlia di Amedeo Goria ha poi aggiunto di aver sì incontrato l’uomo, ma non per risvolti sentimentali: “Sì ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè, assolutamente. Una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandolo per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè.

Tuttavia, “Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre”, aveva poi aggiunto Guenda, amareggiata per l’ennesima osservazione di Nardi nei confronti della sua mamma, presa di mira ancora dall’ex concorrente.