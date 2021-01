Guenda Goria ha un flirt con Filippo Nardi? La verità a ‘Mattino 5’

(A 'Mattino 5' la verità di Guenda Goria sul presunto flirt con Filippo Nardi)

Il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta nella Casa del GF Vip è stato tra gli argomenti di discussione della puntata di ‘Mattino 5’ in onda oggi, giovedì 14 gennaio. Chiamata a commentare la reazione fuori controllo della concorrente è stata la figlia Guenda Goria che, con l’occasione, ha anche voluto fare chiarezza sulla voce che in queste ore sta circolando sul web a proposito del suo presunto flirt con Filippo Nardi, il ‘conte’ che dal reality è stato squalificato proprio per le frasi offensive rivolte alla madre.

“Smentisco la relazione con Filippo Nardi”, ha affermato la ex gieffina a cui Federica Paniucucci ha rivolto la schietta domanda: “Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”. La figlia di Amedeo Goria ha poi aggiunto di aver sì incontrato l’uomo, ma non per risvolti sentimentali: “Sì ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè, assolutamente. Una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandolo per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè. […] Smentisco la liason”.

Guenda Goria sul commento di Filippo Nardi rivolto a Maria Teresa Ruta

A quanto pare, però, Maria Teresa Ruta continua ad essere bersaglio dell’attenzione poco garbata di Filippo Nardi che, ancora una volta, ha definito la concorrente ‘borderline’ commentando la recente crisi palesata davanti alle telecamere. “Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre”, ha aggiunto a tal proposito Guenda Goria, amareggiata per l’ennesima osservazione di Nardi nei confronti della sua mamma.