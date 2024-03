Guenda Goria mostra il pancino, poi il video dell'ecografia con tutta la famiglia: il video

Guenda Goria è incinta e non potrebbe essere più felice. La musicista su Instagram ha condiviso il momento in cui è andata a fare un'ecografia di controllo e con lei era presente tutta la famiglia siciliana del compagno, Mirko Gancitano. Sono tutti presenti: i genitori di Mirko, la sorella e anche gli zii. "Questo è un momento molto importante perché stiamo andando a conoscere il piccolino con tutta la famiglia siciliana", ha dichiarato con orgoglio la futura mamma. E quando la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria vede il suo piccolino sul monitor dell'ecografo non riesce a trattenere le lacrime.

Su Instagram Goria ha anche condiviso alcune foto del pancino: "Sono di 5 mesi ma sembro di 8", ha scritto ironizzando sul suo profilo adesso molto pronunciato. Poi svela: "Notizie sul nostro bimbo: lo amo da morire, non sta fermo un attimo, saluta con la manina ed è già in posizione da parto a testa in giù. È superdotato, naturalmente sono ironica… Ma non si hanno dubbi che sia un maschietto!". "Siamo alla fine del quinto mese e il tempo corre. Sono piena di forse ed entusiasmo. Mangio troppo. Sono felice”, ha poi aggiunto la musicista.

Prima della nascita del bambino lei e Mirko convoleranno a nozze il 16 maggio che non è un giorno casuale: proprio quel giorno di tre anni fa si conobbero a Sharm el-Sheikh.