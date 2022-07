Guenda Goria festeggia il fratello dopo i controlli in ospedale: le foto con papà Amedeo

Sono stati giorni complicati per Guenda Goria, ricoverata d'urgenza per una gravidanza extrauterina che ha poi reso necessaria la rimozione di una delle tube di Falloppio. Giorno per giorno l'attrice ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute che migliorano sì, ma restano sotto lo stretto controllo medico. "Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso, oggi non sto benissimo, aspetto un ceck", si legge, infatti, tra le storie Instagram di Guenda, nelle scorse ore ancora sottoposta a tutti gli esami del caso per monitorare la situazione. La convalescenza, dunque, procede e, per quanto ancora debilitante, non ha impedito a Guenda di festeggiare il fratello Gian Amedeo che ha compiuto 30 anni.

La festa per i 30 anni del fratello Gian Amedeo

"Tanti auguri amore mio" è la dedica che compare a corredo della foto che mostra Guenda con papà Amedeo e il fratello Gian Amedeo, secondogenito del giornalista e di Maria Teresa Ruta, che soffia sorridente le tre candeline simbolo dei suoi tre decenni. Lontano dal mondo dello spettacolo, sono rare le occasioni in cui Gian Amedeo Goria è comparso in tv e sui social. Una volta a settembre 2020 quando, in occasione della partecipazione della madre al GF Vip, fece una piccola incursione in tv regalandole un messaggio pieno di affetto. E poi, lo scorso maggio, nel giorno del suo matrimonio con la compagna Francesca a cui tutta la famiglia ha rivolto dediche piene d'amore.

Di Gian Amedeo Goria si sa solo che ha 30 anni e lavora in una grande società in cui si occupa di progettazione di edifici. E infatti: "Il mio orgoglio, è diventato un genio! Progetta metropolitane e dighe" scrive ancora Guenda in un'altra storia dedicata al fratello, sorridente nel giorno della festa che ha portato una ventata di serenità in famiglia.