Guenda Goria al settimo cielo: "Sono incinta, è un miracolo"

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposeranno il 16 maggio 2024. Ma a salire sull'altare non saranno in due, ma in tre. Oggi, 22 gennaio, Guenda e Mirko hanno annunciato di aspettare un figlio. La lieta notizia è stata comunicata a La volta buona di Caterina Balivo. "Sono un po' emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre", questo per la coppia è un bellissimo evento soprattutto dopo che Goria era stata operata d'urgenza per la rimozione di una tuba per colpa di una gravidanza extrauterina.

"Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo", ha spiegato Goria con la voce rotta dal pianto.