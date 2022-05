Guenda Goria su mamma Maria Teresa Ruta: "Non ha fatto un passo indietro per noi figli"

Non ci sono segreti tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Già due anni fa al Gf Vip l'attrice aveva spiattellato in faccia alla mamma tutte le ferite che le ha lasciato la separazione dal padre, Amedeo Goria, e il periodo in cui lei andò a vivere con il nuovo compagno, lasciandola da sola con il fratello. A Oggi è un altro giorno eccole di nuovo a confronto sul loro passato.

Guenda non ha filtri: "Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la sua felicità e la felicità degli altri. Una donna molto generosa che dà tanto amore, ma è anche una donna che ha sempre ben presente qual è la sua realizzazione. Una donna forte, indipendente. Ha sempre cercato di conciliare i suoi interesse con quelli degli altri". Un ritratto generoso, che però ha i suoi lati scuri: "Quello che secondo me non ha saputo fare è fare un passo indietro per dare priorità ai figli e alle loro esigenze".

Parole forti, davanti alle quali Maria Teresa Ruta è rimasta in silenzio. Guenda invece ha continuato fino alla fine: "I figli anche quando sono autonomi e indipendenti dicono 'io non ho bisogno di niente', ma la verità è che abbiamo sempre bisogno. Io ancora oggi le chiedo dei consigli e i suoi consigli sono preziosi. Poi si è innamorata perdutamente e io ho sofferto un po' la sindrome dell'abbandono, anche perché c'era già mio padre che se n'era andato dopo la separazione". Acqua passata, su cui si erano già chiarite, ma che ancora oggi Guenda non dimentica.