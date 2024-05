Guenda Goria e Mirko Gancitano oggi sposi: i video di Federico Fashion Style raccontano l'emozione

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposano. Oggi, giovedì 16 maggio, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, incinta di sette mesi, corona il suo sogno d'amore con il compagno che in diretta tv si inginocchiò per la fatidica proposta. Le nozze si celebrano a Mazara del Vallo, in Sicilia, terra di origine dello sposo, dove gli invitati sono arrivati già nei giorni scorsi per partecipare all'evento. I festeggiamenti sono iniziati ieri con una sorpresa per Guenda documentata da Federico Fashion Style, grande amico dei due: Mirko ha organizzato una serenata sotto al balcone della futura moglie che poi, superato lo stupore iniziale, si è unita al gruppo e ha ballato e cantato con la band canzoni siciliane.

La data del 16 maggio non è casuale per Mirko e Guenda: "Abbiamo infatti deciso di unirci in matrimonio il sedici maggio, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh" ha raccontato tempo fa la sposa che tra due mesi diventerà mamma del suo promo figlio, Noah.

Tra gli amici noti al mondo dello spettacolo anche Alex Belli e Delia Duran. Grande l'emozione dei genitori della sposa, Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta quest'ultima fino all'ultimo indecisa sull'abito da indossare, come raccontato con un video Instagram. È ancora Federico Fashion Style, poco prima dell'inizio della cerimonia, a mostrare i preparativi degli sposi, pronti al grande passo e alla festa che si svolgerà dopo le nozze.

Di seguito i video condivisi su Instagram

