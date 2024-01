Guenda Goria svela i nomi per il figlio in arrivo: lei e il compagno in disaccordo sulla femmina

Sta vivendo questa gravidanza come un vero miracolo Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ci provava da tre anni e aveva perso le speranze dopo essere stata operata d'urgenza per la rimozione di una tuba a causa di una gravidanza extrauterina. Il suo desiderio, invece, si è avverato quando meno se lo aspettava e ora è al settimo cielo all'idea di diventare mamma.

La 35enne aspetta il primo figlio dal compagno Mirko Gancitano - che sposerà a maggio - e insieme hanno già scelto i nomi. O quasi. Se sarà maschio sono indecisi fra tre, sulla femmina invece c'è qualche disaccordo, come hanno fatto sapere a Novella 2000: "Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto. Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria. Sul nome della femminuccia non siamo così d'accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso".

Mirko Gancitano ha raccontato anche come hanno scoperto la gravidanza: "Guenda era in ritardo di 8 giorni, cosa che però succedeva spesso, ma dopo l'esperienza traumatica di due estati fa, abbiamo deciso di fare un primo test, dal quale è emersa subito la gravidanza. Guenda non ci credeva - ha continuato - per questo ha riprovato una seconda volta il test, che ha riconfermato l'esito positivo. A quel punto siamo scoppiati a piangere dalla felicità. Subito dopo abbiamo videochiamato i nostri genitori. Non capivano cosa fosse successo, l'emozione ci impediva di parlare, abbiamo mostrato il test: da lì è stata una festa". Il bambino nascerà in estate, probabilmente a fine luglio, ma prima Guenda e Mirko si sposeranno. Data fissata per il 16 maggio, in Sicilia, a Mazzara del Vallo, città di Gancitano: "Visto che abbiamo parenti sparsi per tutta Italia, abbiamo scelto questo posto bellissimo - ha spiegato, giù emozionato all'idea - Guenda è innamorata della mia Sicilia".