Guenda Goria rivela: "Non potrò avere figli naturalmente"

Quasi un anno fa Guenda Goria affrontava una delicata operazione chirurgica, necessaria dopo che un'emorragia aveva causato il tempestivo ricovero evidenziando una gravidanza extrauterina. In seguito, per l'attrice 34enne, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è stata necessaria anche l'asportazione di una delle tube dopo che forti dolori l'avevano costretta ad nuovo ricovero.

Guenda non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, ancor più perché innamoratissima del fidanzato Mirko Gancitano a cui è legata da anni. Ed è anche per questo che con molta sofferenza sta affrontando adesso l'ultima notizia ricevuta dalle ultime analise di controllo dopo l'operazione dello scorso anno, ovvero l'impossibilità di avere figli in maniera naturale. "Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente" ha scritto Guenda tra le storie Instagram: "Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura".

"Viva per miracolo"

Della sua esperienza Guenda Goria aveva parlato a Oggi è un altro giorno: "Sono viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che potesse accadere" ha raccontato a Serena Bortone ripercorrendo l'accaduto in un bar di Milano fino all'operazione che ha comportato la rimozione di una delle tube di Falloppio.

"Non sapevo l'esistenza di questa possibilità" ha detto parlando della gravidanza extrauterina scoperta una volta in ospedale: "Stavo provando ad avere un figlio, non avevo sintomi e non avevo fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia e sono svenuta, ero un un lago di sangue". Immediato il trasporto in ospedale: "Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta, ma dall'ecografia nell'utero non rislutava niente" ha ricordato ancora: "Mi hanno detto che l'embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io pietrificata: ero sconvolta". Nei giorni più duri difficili Guenda ha condiviso la sua esperienza sui social aggiornando costantemente i suoi follower. Al suo fianco tutta la sua famiglia e il fidanzato Mirko Gancitano con cui ha rimandato le nozze proprio per ristabilirsi completamente e organizzare tutto con calma e serenità.