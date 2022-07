Guenda Goria è stata operata: "Mi hanno tolto una tuba". Il racconto social

Guenda Goria è stata operata. Come annunciato nelle scorse ore, l'attrice figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta è stata sottoposta ad un intervento presso la clinica Mangiagalli di Milano per l'asportazione di una delle tube, resa necessaria dopo che forti dolori l'avevano costretta al nuovo ricovero. L'operazione si è svolta nella serata di ieri e questa notte la stessa Guenda ha raccontato ai follower i dettagli di quanto avvenuto rassicurando tutti sulle sue condizioni.

"L'operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba... Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo" ha esordito in una serie di storie Instagram. Poi il racconto dei momenti precedenti all'anestesia, circondata dalla cura dell'equipe della clinica Mangiagalli di Milano: "Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell'operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata" ha aggiunto parlando del compagno Mirko Gancitano che è sempre al suo fianco. Guenda alla fine ha rassicurato tutti di sentirsi bene: "Psicologicamente mi sento bene. Siamo forti, mi piace ironizzare anche nei momenti di difficoltà" ha infine concluso, mandando poi un abbraccio a quanti le sono vicini in un momento così delicato.

(Di seguito, due storie Instagram di Guenda Goria)

Cosa comporta l'asportazione di una delle tube

Guenda Goria era stata dimessa dall'ospedale per l'intervento affrontato a causa della gravidanza extrauterina che le è stata diagnosticata. Poi nelle ore successive è stata costretta ad un nuovo ricovero a causa di dolori fortissimi e, dunque, si è rinenuto necessario operarla per l'asportazione di una delle tube. L'intervento, tuttavia, non rende la donna sterile ma incide in parte sulla possibilità di rimanere incinta naturalmente. E infatti, proprio a proposito della possibilità di una gravidanza, Guenda ha scritto: "Mio cugino ginecologo ha avuto tante sue clienti che hanno avuto figli lo stesso con una tromba", lasciando intendere così di non perdere la speranza di diventare mamma come da tempo sogna insieme al compagno Mirko.