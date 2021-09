Guenda Goria pubblica le foto dell'intervento per endometriosi: " Ho un gran desiderio di vita"

Guenda Goria è stata operata. La ex concorrente del GF Vip è tornata sui social per condividere con i follower l’esito dell’intervento reso necessario dalle problematiche dovute all’endometriosi di cui aveva parlato nei giorni scorsi. Accanto al messaggio con cui ha voluto ringraziare i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha postato le foto che la mostrano dopo l’operazione, felice per l'esito positivo dell'operazione e anche per aver contribuito a informare le donne su una patologia ancora poco conosciuta.

"Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele" ha esordito Guenda nel post: "In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi. Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita!".

L’endometriosi

L'endometriosi è una patologia che colpisce molte donne e che troppo spesso non viene diagnosticata. In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse.