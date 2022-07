Guenda Goria di nuovo in ospedale: "Dolori atroci nella notte, mi devono operare"

Un fine settimana molto complicato per Guenda Goria che dopo essere stata dimessa ieri dall'ospedale per l'intervento che ha dovuto affrontare a causa della gravidanza extrauterina che le è stata diagnosticata. Goria non sapeva di essere incinta, come ha lei stessa spiegato ieri quando si è sentita meglio.

Questa mattina però Guenda su Instagram ha condiviso alcune storie nelle quali ha il volto segnato dal dolore e ha spiegato ai suoi follower di essere stata portata, di nuovo, e con urgenza al pronto soccorso per dei dolori atroci.

Guenda Goria di nuovo in ospedale: cosa è successo

A parlare è di nuovo lei, in prima persona, perché nonostante le numerose critiche che ha ricevuto per aver parlato della gravidanza extrauterina mentre era ricoverata, ha mantenuto la promessa fatta e ci ha messo di nuovo la faccia.

"Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portata di nuovo al pronto soccorso - inizia così il suo racconto - stanotte sono stata malissimo, ho avuto dei dolori indescrivibili". "Mi hanno detto che forse si è rotta una tuba e che si è creato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore e quindi credo che adesso mi opereranno, che la toglieranno perché ormai è compromessa" aggiunge con la voce rotta dalla sofferenza. "Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa quanto uno deve convivere con il dolore, il mal di pancia... È veramente un calvario, che poi uno dice soffri e nasce un bambino, ma invece così è veramente pesante".

Anche Mirko Gancitano, il futuro marito di Guenda, su Instagram ha aggiornato i fan con delle storie in cui spiega che alle 5 di mattina sono stati costretti a chiamare il 118 perché Guenda stava malissimo ed è sempre lui che dà la conferma della necessità di un intervento perché la tuba è compromessa.

Cosa comporta l'asportazione di una delle tube (salpingectomia)

L'asportazione di una delle tube, quindi un'operazione monolaterale, non rende la donna sterile però incide in parte sulla possibilità di rimanere incinta naturalmente, l'asportazione di entrambe le tube invece, si legge sul sito del Policlinico Gemelli, renderà impossibile una gravidanza.

Le tube uterine, chiamate anche di Falloppio, sono i condotti muscolari che uniscono le ovaie all'utero, qui ogni mese viene catturato l'ovulo e avviene l'unione tra questo e lo spermatozoo, ovvero la fecondazione, l'embrione risultante viene poi trasportato all'utero dove avrà inzio la gravidanza. La salpingectomia "inoltre, non altera la condizione ormonale come l’ovariectomia, che invece può portare all’insorgenza della menopausa" si legge ancora sul sito del policlinico.