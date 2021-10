Guenda Goria di nuovo in ospedale

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano sono in Spagna, dove hanno appena iniziato il cammino di Santiago. La prima tappa, però, non si è conclusa nel migliore dei modi. Dopo 23 chilometri, percorsi con lo zaino in spalla, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha accusato forti dolori alla schiena che le impedivano di stare in piedi. Trasportata all'ospedale più vicino, è stato il compagno a spiegare su Instagram quanto accaduto: "Guenda si è piegata in due dal dolore alla schiena, quindi per terminare il cammino ho dovuto prendere i due zaini e chiedere un pit stop per lei. Una volta raggiunta la città siamo andati nel centro di Cura Galiciano, dove le è stata fatta una iniezione di antidolorifico - ha raccontato tra le storie - Sembra che il problema possa risolversi in poche ore. Domani chiederemo un servizio 'porta zaino' per lei e proseguiremo nel nostro lungo cammino".

"Totalmente bloccata con la schiena. Una bella iniezione e via" fa sapere la musicista dalla sala d'attesa del pronto soccorso. Un incidente di percorso, niente di più, che non fermerà certamente i due ragazzi, strafelici di condividere questa esperienza. Adesso un po' di riposo e poi si torna a camminare. "Era troppo tempo che non entravo in ospedale. Ridiamoci su" scherza Guenda tra le storie Instagram, ricordando il ricovero di appena un mese fa, quando ha subito un intervento per l'endometriosi.

Il cammino di Santiago

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono partiti pochi giorni fa e stanno condividendo sui social il loro percorso, naturalistico ma anche interiore. "Riflessioni, respiro a pieni polmoni, preghiera, ricordi, incontri speciali" ha scritto l'ex gieffina sul suo profilo, aggiungendo: "Il cammino di Santiago è un'esperienza che non si può raccontare a parole. La riflessione di oggi è: non chiederti dove saresti dovuta essere in questo momento della tua vita ma parti da dove sei e lavora giorno per giorno per andare dove vorresti".