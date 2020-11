Guenda Goria torna single: “Da Telemaco messaggi al veleno. Io rovinafamiglie? Ognuno dica quello che vuole”

Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila si sono lasciati. Finita la sua esperienza al Grande Fratello Vip, in un’intervista al settimanale Chi la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha raccontato di avere provato a contattare il fidanzato appena uscita dalla Casa, trovando davanti un muro di silenzio a cui sono seguiti dei messaggi al veleno e, quindi, la fine di ogni rapporto. “Avevo una voglia matta di sentirlo”, ha raccontato Guenda che ha rivolto all’imprenditore il suo primo pensiero appena tornata nel mondo reale: “Era tarda notte, speravo in un “Bentornata, amore”, pieno di affetto. Invece non ha risposto al telefono. Lo ha fatto il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno. L’ho dovuto “pregare” di parlarmi, mi ha detto che ho sbagliato tutto. Non una parola dolce, niente di niente”.

Quanto alle cause che avrebbero comportato la fine della relazione, la vicinanza di Guenda Goria a Massimiliano Morra, le insinuazioni su una storia che Telemaco Dell’Aquila avrebbe avuto con la madre Maria Teresa Ruta e anche il gossip sulla sua vita privata: “In realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie”, ha commentato la ex gieffina: “A chi mi ha additato come rovinafamiglie sappiate che lui è separato da un anno dalla sua ex moglie (…) Poi ognuno dica quello che vuole. Adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa. Un uomo? Ora non è necessario”.

Guenda Goria e il rapporto con il padre Amedeo

Recuperato, invece, il rapporto con il padre Amedeo Goria, incrinato dopo le dichiarazioni del giornalista che l’aveva definita bipolare: “Ho ritrovato mio padre. Tutti lo hanno insultato perché mi ha dato della “bipolare”, ma poverino, io l'ho trovato pieno di affetto e dolcezza”.

Quanto al GF Vip, secondo Guenda Goria il vincitore potrebbe essere Tommaso Zorzi che “è vero fino in fondo a costo di perdere”; critiche, invece, per Elisabetta Gregoraci che mancherebbe di umanità. Se si aspettava di essere eliminata? “Sincera? Non mi aspettavo l’eliminazione”, ha dichiarato Guenda: “In una settimana sono passata da essere tra i favoriti all’eliminazione. Però non sono delusa perché sento che “fuori” la gente mi ha capita e forse mi ama. Il televoto non è la vita, non è nemmeno la stima o l’abbraccio del pubblico reale. E io oggi sento affetto verso di me, mi sento forse compresa”.