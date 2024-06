Uomini e donne, Guendalina Canessa innamoratissima: "Tu sei il mio tanto così"

Guendalina Canessa sembra aver trovato la sua metà della mela e lo vuole gridare al mondo intero. L'ex gieffina, dopo aver ufficializzato la relazione con l'ex corteggiatore Andrea Foriglio, torna a condividere sui social scatti di coppia e pensieri carichi d'amore nei confronti del suo compagno: "Sei il mio tanto così", scrive postando una serie di scatti con il compagno. Messaggi ricambiati con la stessa intensità dal fisioterapista romano sulla quale aveva messo gli occhi anche Roberta Di Padua.

Era da un po' di tempo che non si vedeva una Guendalina Canessa così presa. Dopo una serie di relazioni con cestisti, prima Aradori e poi Tommasini, si era parlato di un possibile flirt con Eugenio Colombo, voce che è andata a scemare fino a quando non è arrivata la segnalazione di un nuovo amore in corso.

Andrea Foriglio invece era libero da legami, nonostante si fosse parlato di una frequentazione con Roberta Di Padua, una volta concluso il suo percorso a Uomini e donne. Si vociferava anche di un possibile trono ma...l'amore l'ha già trovato.