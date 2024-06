Guendalina Canessa e Andrea Foriglio: l’insospettabile coppia

Lei è reduce da una serie di relazioni con cestisti (e no) finite male, lui ha recentemente concluso l'avventura a Uomini e donne come corteggiatore di Nicole Santinelli (anche se su di lui aveva messo gli occhi Roberta Di Padua). Due vite molto distanti (anche dal punto di vista geografico dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano) eppure, secondo quanto rivelato da Amedeo Venza tra i due ci sarebbe un flirt in corso. Loro sono Guedanlina Canessa e Andrea Foriglio, la coppia che non ti aspetti.

“Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme! – scrive l’esperto di gossip – Lei la conosciamo tutti, è la più chic della tv, lui lo abbiamo conosciuto durante Uomini e Donne ma è un osteopata dei vip e non solo. Super affermato in campo professionale ha anche pubblicato il suo primo libro lo scorso anno! I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm!! Da lì non si sono più mollati! Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento! Tanti auguri a questa bellissima coppia!”.

Al momento, dai loro profili social non è trapelato nulla eppure, stando ai ben informati la relazione andrebbe a gonfie vele.