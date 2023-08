Guendalina Canessa accusata di falsità per le foto con i bimbi africani: "Usi bambini per avere follower"

Una serie di scatti postati su Instagram, che la ritraggono con in braccio dei bimbi africani, ha scatenato un'accesa polemica sui social. Al centro della bufera è finita Guendalina Canessa (e indirettametne anche la figlia Chloe). L'ex gieffina è infatti diventata bersaglio di alcuni utenti che l'hanno accusata di "usare" i bambini per conquistare i followers.

C'è chi l'ha definita falsa, altri le hanno detto "Perchè non li porti a casa tua". Attacchi ai quali non si è sottratta e anzi, ha risposto a tono. "Sono 13 anni che vengo qui e con la mia famiglia - ha dichiarato Canessa - facciamo il possibile per loro!!! Da sempre e per sempre!! Io sono una mamma sola!!! Sai come funziona la burocrazia??? Perché sei una persona così brutta e orribile???".

Ma c'è anche chi ha apprezzato il buon cuore della Canessa e ha dato merito a quanto lei stia facendo per le popolazioni africane che conosce e frequenta da anni dal momento che i genitori si sono trasferiti a vivere lì. Una scelta di vita dopo anni di lavoro come imprenditori.

Non è la prima volta che la gieffina viene attaccata per il suo tenore di vita "extra lusso". Sin dai tempi del Grande Fratello era stata etichettata come la figlia di papà che ostentava denaro e benefit, ma, dietro ai suoi modi molto appariscenti (a quanto pare) c'è una donna con dei valori e grande altruismo.