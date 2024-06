Guendalina Canessa e l'ex corteggiatore escono allo scoperto: "Non si può spiegare"

La voce che era circolata nei giorni scorsi sul web è vera e a confermarla sono i diretti interessati, l'ex gieffina Guendalina Canessa e l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli (sul quale aveva messo gli occhi anche Roberta Di Padua), Andrea Foriglio.

Guendalina Canessa ritrova dunque l'amore dopo una serie di relazioni fine male e un presunto flirt con l'ex tronista Eugenio Colombo. Per la toscana non è la prima volta con un volto noto di Uomini e donne. Lei, che non si è mai seduta nel parterre del dating show Mediaset, ha però avuto una lunga relazione con un'ex Uomini e donne ovvero l'ex tronista Daniele Interrante. Relazione dalla quale è nata Chloe, oggi diventata una bellissima adolescente. I due si erano anche sposati con un rito civile sulla spiaggia di Negril in Giamaica poi la storia era arrivata ad un punto di rottura per un presunto tradimento.

Andrea Foriglio è invece fresco di esperienza a Uomini e donne come corteggiatore. Il fisioterapista romano era infatti sceso per corteggiare l'allora tronista Nicole Santinelli diventando poi "l'uomo del desiderio" dell'allora dama Roberta Di Padua.