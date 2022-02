Guendalina Canessa criticata per le sue vacanze extra lusso: lei risponde con un "Vaffanc*lo"

Le immagini dal Billionaire resort di Malindi, in Kenya, dove Guendalina Canessa sta trascorrendo le vacanze hanno urtato la sensibilità dei followers al punto tale che l'ex gieffina ha preso la parola e ha risposto con un "Vaffanc*lo".

"A me dispiace se sono venuta in vacanza dopo 4 anni che non venivo qui a trovare i miei genitori perché vivendo qui loro li vedo poco e quando sono arrivata è scoppiata la guerra - ha dichiarato Canessa sui social - a me dispiace che mi scriviate: troppa ostentazione, lusso...state attenti a come parlate, a come giudicate, perché non sapete tutto quello che c'è dietro...Mio padre per guadagnarsi le cose che avete visto si è fatto il culo enorme, ha sudato e lavorato una vita intera, io non lo vedevo mai, andava via all'alba la mattina e tornava sempre la sera, a volte quando io dormivo".

E ancora: "É tutto guadagnato, meritato, a volte mi piace anche darvi un po' di leggerezza in questo mondo di merda tra Covid e adesso la guerra, cosa devo fare pubblicare immagini agghiaccianti, orribili e tristi sulla guerra, no non lo faccio...oppure devo fare vedere quando scoppio a piangere? come fanno tante, sono corse così private, la mia sofferenza o come quando do cibo e soldi a chi soffre, faccio le storie? No, le tengo per me. Chiudo con una frase che dicevo sempre Non ti curar di me ma guarda e passa, non dir di me se tu di me non sai ma parla di te che forse poi ti pentirai".