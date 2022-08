Guendalina Tavassi senza filtri: l'ex naufraga fa i "bisogni" in diretta su Instagram

Guendalina Tavassi stata una delle protagoniste indiscusse dell?Isola dei Famosi, dove la romana si è fatta notare per il temperamento esuberante. Una volta finito il reality anche sui social l?ex gieffina mantiene il mood spumeggiante che l?ha contraddistinta. Tra contenuti sopra le righe e un pizzico di autoironia la Tavassi ama intrattenere i suoi oltre 1 milione di followers con stories senza filtri, come avvenuto proprio ieri.

Guendalina Tavassi e la pipì in diretta

Guendalina è in vacanze con il fidanzato Federico Perna, 27 anni ed i figli minori Chloe e Salvatore, nella casa di famiglia a San Felice del Circeo. Durante la giornata in spiaggia l?ex naufraga è colta dall?irrefrenabile bisogno di fare pipì. Come tanti bagnanti la Tavassi non sceglie i wc dello stabilimento, ma preferisci dirigersi verso il mare. Qui Guenda può finalmente dedicarsi ai suoi bisogni, ma teme di essere colta in flagrante. La donna, da brava influencer, escogita allora un piano per non essere scoperta. Guendalina finge di parlare nello smartphone con i followers mentre è intenta nelle minzione. Tra una finta chiacchiera e l?altra per non farsi scoprire la Tavassi dà anche qualche ulteriore consiglio ai suoi ?flowers? per non essere beccati mentre si fa pipì in mare. ?Mia nonna fingeva di guardare all?orizzonte?, asserisce, oppure: ?Potete camminare, il problema è quando si becca la secca?. E ancora: ?Potete salutare fingendo che c?è qualcuno che conoscete?.

Un comportamento pericoloso?

Nonostante la stranezza della Tavassi nel condividere un momento così intimo a favore dei social, l?opinionista che ci crediate o no non ha commesso alcuna infrazione. Fare pipì in mare non è infatti vietato dalla legge, per di più questo gesto non danneggia neanche l?ambiente. Anzi, secondo gli esperti dell?American Chemical Society, farebbe addirittura bene all?ecosistema. La composizione di urina e acqua di mare è infatti molto simile. L?urina è composta per circa il 95% da acqua e contiene sodio e ioni cloruro. L?acqua del mare è anch?essa composta dal 96,5% d?acqua e contiene sodio e cloruri anche se in concentrazione più alta ed entrambe contengono potassio. Dunque, dopotutto, l?urina non altera drammaticamente l?acqua del mare.