Guendalina Tavassi non bada a spese: festa a tema Tik Tok per la figlia Chloe

Un party curato nei dettagli per l'ottavo compleanno della sua piccola. Per l'occasione l'ex gieffina ha voluto che ci fosse anche Aurora Celli, la seguitissima tiktoker romana

Per i teenager (e non solo) Tik Tok è indubbiamente un canale seguitissimo. C'è chi si cimenta in coreografie, chi improvvisa delle gag e c'è chi lancia anche delle challenge che spesso innescano delle reazioni negative nei giovanissimi.

Aldilà di questo, Tik Tok è indubbiamente la piattaforma social di riferimento per gli adolescenti e proprio per questo, l'ex gieffina Guendalina Tavassi, ha deciso di ricreare questo mondo social per l'ottavo compleanno della figlia Chloe.

Il cartonato di un cellulare con sfondo l’immagine della figlia ma anche una tiktoker in carne e d'ossa, del calibro di Aurora Celli, come special guest dell'evento. Un party curato nel dettaglio per festeggiare il compleanno della figlia che, a vedere dalle foto condivise dalla Tavassi sui social, sembra aver apprezzato.